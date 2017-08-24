Экс-директор Таганского парка Москвы назначен руководителем парка Балашихи

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бывший директор Таганского парка Москвы стала новым руководителем центрального парка Балашихи, говорится в сообщении городской администрации.

"Бывший директор Таганского парка Москвы Александра Медведева назначена руководителем центрального парка Балашихи. Новый директор учреждения культуры пришла в городской округ по приглашению его главы Сергея Юрова", — сообщается в документе.

В нем добавляется, что Александра Медведева около пяти лет возглавляла два учреждения культуры в Москве: сад имени Баумана и Таганский парк культуры и отдыха. Под ее руководством проведена полная реконструкция этих зон отдыха. На двух территориях Таганского парка — основной и детской — созданы новые спортивные площадки, проведен ремонт стадиона, установлены детские игровые городки, аттракционы, шахматно-шашечные беседки.

Сейчас создается объединенная дирекция парков Балашихи. В состав этого учреждения культуры войдут 15 территорий, для них будет разработана единая концепция. Это территория вдоль реки Пехорка, окруженная парками, лесопарками и пляжами. Концепция развития этой территории признана лучшей на смотре-конкурсе 2017 года. Проект "Пехорка-парк" отвечает мировым стандартам. На территории уникального природно-рекреационного комплекса в центре города будет организовано несколько зон как для всех видов отдыха, заключается в материале.