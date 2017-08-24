В Подмосковье дополнительно выделят 36 млн рублей сельхозпроизводителям

КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Порядка 36 миллионов рублей выделят из бюджета Московской области в качестве дополнительной меры поддержки сельхозпредприятий региона, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев.

"Решение о дополнительных мерах поддержки сельхозпредприятий Подмосковья будет принято в сентябре-октябре. И до конца года, в ноябре-декабре, мы эти средства освоим — передадим предприятиям", — сказал Буцаев на заседании совета по импортозамещению Московской области.

Предложение предусмотреть субсидирование 20% трат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, произведенного в Подмосковье, поступило от министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

"Прогнозируемый объем финансовых средств, необходимый для реализации данной меры поддержки, 35,7 миллиона рублей", — уточнил Разин на заседании совета. Министр добавил, что в Подмосковье выпуском сельхозтехники занимается 31 предприятие, в 2016 году на покупку тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, другой техники сельхозпредприятиями региона было потрачено 178 миллионов рублей.