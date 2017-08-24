В Балашихе в сентябре запустят движение по двум новым эстакадам

МОСКВА, 24 авг — РИА Недвижимость. Движение по двум новым эстакадам на участке Горьковского шоссе в подмосковной Балашихе запустят в сентябре, говорится в сообщении администрации городского округа.

Третья транспортная развязка начнет функционировать в ноябре, заявил после совещания на объекте строительства глава Балашихи Сергей Юров. "Завершается строительство трех эстакад. Движение на развязках с Объездным шоссе и улицей Советской планируется запустить в начале сентября, полное окончание работ запланировано на ноябрь", – цитируется в сообщении заявление Юрова.

Выездное совещание по решению вопросов, связанных с окончанием строительства трех развязок, прошло на объекте, расположенном на пересечении федеральной трассы с улицей Советской, отмечается в материале. В мероприятии приняли участие председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и руководящий состав Росавтодора.

В документе отмечается, что на развязках с Объездным шоссе и улицей Советской работы завершены на 90%, а на эстакаде над Леоновским шоссе – на 70%. По инженерным коммуникациям работы выполнены на 100%. Запуск эстакад позволит существенно сократить транспортную нагрузку на участок Горьковского шоссе, проходящий через Балашиху, решит вопрос с транспортной доступностью города и проездом транзитного автотранспорта. В дальнейшем планируется ввод боковых проездов-дублеров по две полосы в каждом направлении. Общий бюджет проекта – около 10 миллиардов рублей.