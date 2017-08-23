В балашихинский завод инвестируют дополнительные 100 миллионов рублей

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. "345 механический завод" занимается производством модульно-каркасных зданий.

Более 100 миллионов рублей вложат инвесторы в "345 механический завод" в подмосковной Балашихе до конца 2017 года в рамках инвестиционной программы по производству модульно-каркасных зданий. По словам генерального директора завода Рустама Гатауллина, на предприятии разработана инновационная технология создания таких конструкций.

"Нами разработана технология создания таких конструкций. Она позволяет выпускать до 200 тысяч квадратных метров различных зданий и сооружений", — пояснил Рустам Гатауллин.

Выпускаемая заводом продукция может быть использована для амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, частного домостроения.

В среду, 23 августа, завод осмотрел глава Балашихи Сергей Юров. Он отметил, что предприятие сегодня востребовано, в том числе Министерством обороны и другими силовыми ведомствами, а также в социальной сфере. Кроме того Юров пообещал оказать всяческую помощь в реализации производимой на заводе продукции. Администрация будет рекомендовать "345 механический завод" для строительства ФАПов в Московской области.