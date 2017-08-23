"Мострансавто" закупит 500 автобусов с автоподъемниками для инвалидов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Всего в организацию до марта 2018 года поступит 1,7 тысячи новых автобусов.

В ГУП "Мострансавто" до марта 2018 года поступят более 1,7 тысячи новых автобусов. Более 500 из них будут оборудованы автоматическими подъемниками для посадки инвалидов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"С сентября 2017 года по март 2018 года в ГУП МО "Мострансавто" ожидается поставка новых автобусов в количестве 1758 единиц, все они будут приспособлены для проезда маломобильных групп граждан. 540 автобусов будут оснащены автоматическими подъемниками", — говорится в сообщении пресс-службы.

После выхода на линию нового подвижного состава, средний возраст автопарка снизится с шести до четырех лет.

Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта Московской области "Мострансавто" осуществляет перевозки жителей Московской области и города Москвы, а также межобластные пассажирские перевозки. Компания была создана в 1926 году.