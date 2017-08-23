В подмосковной Дубне построили детский сад на 185 мест

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Строители завершили возведение детского сада на 185 мест в подмосковной Дубне, в нем расположатся комнаты, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"В Главное управление государственного строительного надзора Московской области через портал госуслуг поступило извещение об окончании строительства дошкольного образовательного учреждения, расположенного в особой экономической зоне городского округа Дубна в районе первой очереди Российского центра программирования", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, детский сад вместит в себя 185 ребят, на прилегающей территории расположена игровая зона с индивидуальными групповыми площадками, спортивная зона, хозяйственная зона. На площадках установлены теневые навесы, установлены детские игровые комплексы, выполнено озеленение территории. Заказчиком детского сада выступает МУ "Служба Заказчика".

"В 2-этажном здании на площади 5076 квадратных метров расположились помещения групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, пищеблок, административные и вспомогательные помещения, бассейн", — приводятся в материале слова начальника ведомства Руслана Тагиева.