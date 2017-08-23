В Лосино-Петровском откроется мини-центр реабилитации для детей-инвалидов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. С 1 сентября текущего года в подмосковном Лосино-Петровском начнет работу реабилитационный мини-центр для детей-инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Первого сентября в Подмосковье в Лосино-Петровском откроется второй в этом году мини-центр реабилитации для детей-инвалидов", — приводятся в материале слова Забраловой.

По данным пресс-службы, всего в текущем году в регионе запланировано открыть девять новых отделений, оказывающих услуги реабилитации детям-инвалидам. Первый из них открылся в Озерах 1 июня.

"В этом году новые мини-центры также появятся в Волоколамске, Истре, Ногинске, Электрогорске, Шатуре, Талдоме, Лыткарине. Все они будут оснащены доступной средой с необходимым реабилитационным оборудованием. Открытие девяти мини-центров позволит дополнительно охватывать реабилитационными услугами порядка 800 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья ежегодно", — отметила первый зампред.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская напомнила, что по поручению губернатора региона в 2016 году были открыты десять новых мини-центров для реабилитации детей.

Как отмечается в материале, в Московской области в регулярных реабилитационных услугах нуждаются 15,5 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.