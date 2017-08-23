В Подмосковье до конца года появятся 38 площадок для воркаута

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Власти запланировали установить в Подмосковье 38 площадок для воркаута в рамках реализации государственной программы "Спорт Подмосковья" на 2017 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

"В рамках реализации государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья" на 2017 год запланирована подготовка основания, приобретение и установка площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) — 38 площадок. Кроме того, в программе предусмотрен капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения еще 16 площадок", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также до конца года будут проведены мероприятия по ремонту основания площадки для воркаута с устройством 2-х уличных тренажерных комплексов и 5-и тренажеров для занятий силовой гимнастикой.

"Воркаут — это массовый вид спорта, который с каждым годом набирает популярность в Подмосковье. Площадки для силовой гимнастики востребованы во всем регионе, поэтому мы всерьез сосредоточены на увеличении их числа. Отрадно, что все больше людей задумывается о своем здоровье и физической форме. Мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы у жителей была возможность бесплатно заниматься любимым спортом", — сказал министр спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Как отмечается в материале, помимо обустройства площадок, планируется проведение капитального ремонта и приобретение оборудования для оснащения шести футбольных полей (мини-стадионов).

На футбольных стадионах будут установлены профессиональные ворота и два сеточных улавливателя, построены волейбольные и баскетбольные площадки и площадки для занятий силовой гимнастикой, беговые дорожки, трибуны на 450 посадочных мест, добавлены освещение и раздевалки. Всего в рамках госпрограммы в текущем году запланировано ввести в эксплуатацию 60 плоскостных спортивных сооружений.