МЫТИЩИ (Московская область), 23 авг – РИА Недвижимость. Самая большая школа в подмосковных Мытищах откроется 1 сентября.

Подготовку к открытию школы в среду проинспектировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В этом году Подмосковье инвестировало в образование 158 миллиардов рублей. Это на 34 миллиарда больше, чем годом ранее", – сказал он после осмотра школы.

Гимназия №33, рассчитанная на 770 учеников, открывается на год раньше запланированного срока. Планируется, что ее будут посещать дети из микрорайона "Новое Медведково". Общий объем инвестиций в строительство составил 987 миллионов рублей, говорится в материалах пресс-службы губернатора.

Как сообщается в них, в школе будут преподавать четыре иностранных языка: английский, немецкий, испанский и китайский, в планах преподавательского состава – переход на билингвальное образование.

Гимназия оснащена развитой спортивной инфраструктурой, в ней будут действовать два бассейна, тренажерный зал, футбольной поле, несколько спортивных площадок, добавляется в материалах.