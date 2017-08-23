В Подмосковье льготники с начала года получили лекарств на 7,7 млрд рублей

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На территории Московской области работают порядка 300 государственных аптек, всего с начала года подмосковным льготникам отпущено лекарств на 7,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, в настоящее время в Подмосковье проживает около 700 тысяч федеральных и региональных льготников. В текущем году в Подмосковье выписано 1,98 миллиона льготных рецептов, лекарств отпущено по 1,93 миллиона рецептов.

"С начала 2017 года в Подмосковье отпущено лекарств льготникам на 7,7 миллиарда рублей, это общая сумма препаратов с учетом остатков прошлых периодов. В области работает порядка 300 государственных аптечных пунктов, где обслуживают льготные рецепты. Планируется открыть еще 30 подобных пунктов", — приводятся в материале слова Забраловой.

Как отмечается в материале, по вопросам обеспечения льготными лекарствами можно обратиться по многоканальному телефону горячей линии министерства здравоохранения Московской области: 8 (495) 748-48-80.