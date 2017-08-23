В подмосковных Люберцах появится склад для хранения металлических изделий

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Рабочие приступили к строительству складского здания в поселке Томилино городского округа Люберцы на 23-м километре Новорязанского шоссе; сдать объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"В Главное управление государственного строительного надзора Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства складского здания №7. Новый объект будет построен по адресу: Люберцы, поселку Томилино, 23 километр Новорязанского шоссе", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, застройщиком выступает ООО "Адонис", генподрядчиком — ООО "МРГ-Строй". Финансирование осуществляется за счет средств инвестора.

"Надзор за строительством данного объекта ведет отдел надзора за строительством №9 Главгосстройнадзора Московской области. Назначен ответственный инспектор", — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проекту, здание площадью 2650 квадратных метров предназначено для хранения металлических изделий. На прилегающей территории обустроят открытые стоянки для грузового и легкового транспорта, выполнят озеленение.

"Плановое завершение строительства — первый квартал 2018 года", — заключается в сообщении.