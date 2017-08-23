В Подмосковье появятся более 500 автобусов с подъемниками для инвалидов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В ГУП "Мострансавто" планируется передать свыше 1700 новых автобусов до марта 2018 года, более 500 из них будут оборудованы автоматическими подъемниками для посадки инвалидов, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

"С сентября 2017 года по март 2018 года в ГУП МО "Мострансавто" ожидается поставка новых автобусов в количестве 1758 единиц, все они будут приспособлены для проезда маломобильных групп граждан. 540 автобусов будут оснащены автоматическими подъемниками", — приводятся в материале слова сотрудника пресс-службы ГУП МО "Мострансавто".

По его словам, около 1,22 тысячи автобусов будут оборудованы механическими аппарелями.

Как отмечается в материале, с выходом на линию нового подвижного состава средний возраст автопарка будет составлять четыре года, в настоящий момент он составляет шесть лет.

Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта Московской области "Мострансавто" осуществляет перевозки жителей Московской области и города Москвы, а также межобластные пассажирские перевозки. Предприятие было создано в 1926 году.