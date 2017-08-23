В Подмосковье до конца года откроют две новые детские школы искусств

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Детские школы искусств появятся в городском округе Наро-Фоминск и Ленинском районе Подмосковья до конца 2017 года, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

"Планируется, что до конца 2017 года в Московской области откроются новые детские школы искусств в Ленинском районе и городском округе Наро-Фоминск", — приводятся в материале слова министра культуры региона Оксаны Косаревой.

Она добавила, что на сегодняшний день в регионе работают 123 детских школ искусств, 61 детская музыкальная школа, 18 детских художественных школ, четыре хореографических школы и пять хоровых школ.

По данным Главгосстройнадзора Московской области, в детской школе искусств в поселке Развилка Ленинского района расположились помещения учебной группы, мастерские живописи и рисунка, сцена с эстрадой и зрительным залом с 293 местами, обеденное пространство и кухня. Также обустроили помещения музыкального и хореографического отделений, зал для занятий ритмикой и танцами, читальный зал, книгохранилище и административно-хозяйственные помещения.