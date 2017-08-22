Люберцы лидируют по ремонту подъездов в Московской области

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В "красной зоне" — Серпуховский, Ногинский и Лотошинский районы.

Программы по благоустройству дворовых территорий и подъездов обсудили на заседании областного правительства под председательством губернатора Андрея Воробьева во вторник в Красногорске, сообщил телеканал "360".

По словам Евгения Хромушина, министра ЖКХ Московской области, в регионе план текущего этапа ремонта подъездов многоквартирных домов выполнен на 60%. На данный момент в Подмосковье отремонтировано 10 050 подъездов.

Лидером реализации программы по ремонту подъездов стали Люберцы (117%), на втором месте — Зарайск (107%), на третьем — Озеры (106%), далее — Луховицы (102%) и Ступинский район (100%).

Министр ЖКХ отметил муниципальные образования Московской области, в которых реализация программы по ремонту подъездов идет плохо или вовсе не выполняется. В "красной зоне" находятся Звездный городок (0% от плана), Краснознаменск (3,2%), Серпуховский (0%), Ногинский (1,9%) и Лотошинский (0%) районы.