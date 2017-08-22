Около 130 компаний ОПК из Подмосковья участвуют в форуме "Армия-2017"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В экспозиции форума заявлены более тысячи российских и иностранных предприятий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил на заседании регионального правительства, что почти 130 предприятий оборонно-промышленного комплекса из Подмосковья примут участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

"Сегодня стартует форум "Армия-2017", приятно, что он проходит в Подмосковье. В нем принимают участие ОПК Подмосковья, их порядка 130", – рассказал Андрей Воробьев.

В экспозиции "Армия-2017" представлены более одной тысячи российских и зарубежных предприятий, а также более 40 тематических разделов, в которых заявлены передовые достижения ОПК, лучшие образцы российской и иностранной техники. Программа форума включает в себя более 100 различных мероприятий.

3-й международный военно-технический форум "Армия-2017" открылся сегодня в подмосковном парке "Патриот". Предполагается, что форум посетят представители более 100 государств.