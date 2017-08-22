Пользователи смогут пополнять "Стрелку" через Android Pay и Apple Pay

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Обновление мобильного приложения позволит облегчить пользование транспортной картой.

Выпущено обновление мобильного приложения транспортной карты "Стрелка". Оно позволит пополнить транспортную карту с помощью платежных систем Android Pay и Apple Pay. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу проекта "Единая транспортная карта "Стрелка".

Пользователям Android необходимо указать сумму пополнения, выбрать данный способ в источниках оплаты и затем нажать на спецзначок с Android Pay.

Владельцы iPhone должны указать сумму пополнения, найти Apple Pay в способах оплаты и отпечатком пальца подтвердить операцию.

Директор по маркетингу и коммуникациям "Стрелки" Алексей Фролов отметил, что карту постоянно совершенствуют для удобства пользователей и экономии времени.

"Более 80% всех пополнений "Стрелки" совершается онлайн, и мы пошли в сторону увеличения этой доли, подключив возможность оплаты с помощью Apple Pay и Android Pay", — заявил Фролов.

Кроме того, в мобильном приложении можно заказать выписку расходов и пополнений в услугах по карте.