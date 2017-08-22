Половину урожая зерновых собрали в Подмосковье

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Половину от планового объема зерна собрали в Подмосковье, сообщается в материалах министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Качественному и быстрому сбору урожая зерновых способствует благоприятная погода, добавляется в сообщении.

"Озимые зерновые и зернобобовые культуры из прогнозных 146 тысяч гектар убраны на площади 40,7 тысячи. Намолочено зерна 146,3 тысячи тонн при урожайности 36 центнеров с гектара. Лидирует Зарайский район, там обмолочено 12 тысяч гектаров", — приводятся слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина. Также в лидерах Серебряно-Прудский, Луховицкий и Домодедовский районы.

По мнению министра, при благоприятной погоде объем урожая будет не ниже, чем в 2016 году. "Если погода не будет вносить своих корректив в дальнейший период уборочной, то порядка 320 тысяч тонн зерновых мы возьмем. Это примерно на уровне прошлого года", — сказал Разин, напомнив, что в 2016 году валовый урожай зерновых в Московской области составил 357 тысяч тонн.

В документе добавляется, что на 22 августа в Подмосковье собрано более 50 тысяч тонн картофеля и овощей. Лидерами по производству овощей стали Озерский, Коломенский, Серпуховской, Ступинский и Дмитровский районы.