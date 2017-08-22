В Ленинском районе Подмосковья готов к работе новый детский сад

Дети играют в настольные игры в детском саду. Архивное фото

Дети играют в настольные игры в детском саду. Архивное фото

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов выдали детскому саду на 205 мест в Ленинском районе Подмосковья, на его территории оборудовали детские площадки с навесами, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"Детскому саду, расположенному по адресу: Ленинский район, Видное, Жуковский проезд, 35, выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после реконструкции и модернизации детсада на первом этаже расположились пять групповых ячеек, кабинеты завхоза, офтальмолога, изостудия, зал для физкультурных занятий, инвентарная, медблок, пищеблок, постирочная, помещение персонала, пост охраны, электрощитовая.

На втором этаже обустроены пять групповых ячеек, кабинеты психолога, логопеда, методический кабинет, зал для музыкальных занятий, инвентарная, комнаты персонала и уборочного инвентаря. Детский сад соответствует современным стандартам, рассчитан на 205 мест. Общая площадь здания составляет 3545 квадратных метров.

"Детский сад готов к вводу. Все помещения детского сада оснащены необходимым набором технологического оборудования, мебелью и инвентарем", — сказал глава Главгосстройнадзора региона Руслан Тагиев.

Как отмечается в материале, на территории оборудованы детские площадки с навесами и полимерным покрытием, установлено необходимое ограждение и освещение.