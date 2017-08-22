В Мытищах завершили реконструкцию архитектурной подсветки памятников

МОСКВА, 22 авг — РИА новости. Реконструкцию архитектурной подсветки ряда памятников и зданий провели в подмосковных Мытищах, работы выполнялись в рамках губернаторской программы "Светлый город", говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

"В рамках губернаторской программы "Светлый город" в Мытищах завершена реконструкция архитектурной подсветки двух зданий и комплекса памятников: памятника Мытищинскому водопроводу, памятника "Подвигу летчиков Мытищинского аэроклуба", здания театра "ФЭСТ" и здания дворца культуры "Яуза", — сообщил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Ранее в Волоколамском районе улучшили освещение сквера в поселке Сычево и сквера имени Марии Рубцовой в городском округе Химки.

По данным пресс-службы, программа "Светлый город" была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым в начале 2017 года на основании обращений жителей. Программа нацелена на улучшение ситуации с освещенностью улиц, автодорог, дворов и общественных мест. Архитектурно-художественная подсветка "мест притяжения" людей, зданий и памятников будет организована в каждом муниципальном образовании Подмосковья.

В 20 городах Подмосковья с населением свыше 100 тысяч человек жители сами выбирали проект архитектурно-художественной подсветки путем голосования. Для каждого города было предложено около пяти проектов. В муниципальных образованиях, где крупных городов нет, органы местного самоуправления вместе с жителями выбрали наиболее заметные проекты. Муниципальные депутаты проконтролируют, чтобы проекты были сделаны качественно и в сроки.