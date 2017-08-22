В подмосковных школах в сентябре проведут месячник пожарной безопасности

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Во всех образовательных организациях Московской области после начала нового учебного года пройдет месячник пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В первые дни нового учебного года во всех образовательных учреждениях Московской области начнется традиционный месячник пожарной безопасности. В ходе месячника повсеместно будут проведены практические тренировки по эвакуации учащихся и отработке действий при возникновении угрозы возгорания", — приводятся в материале слова Пестова.

Он добавил, что подобные мероприятия позволяют снизить риски травматизма и гибели людей в случае пожара.

Пестов подчеркнул, что все 3,8 тысячи образовательных учреждений области, включая школы, детские сады, вузы, прошли проверку пожарной безопасности к началу учебного года. Специалисты проверили состояние пожарных гидрантов и аварийных выходов, наличие и исправность средств пожаротушения, и соблюдение других обязательных требований. Всего было выявлено 155 нарушений, которые были оперативно устранены.