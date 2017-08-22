В подмосковном Красногорске завершили строительство детского сада

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. К итоговой проверке нового детского сада на 200 мест приступили в поселке Отрадное городского округа Красногорск, на территории учреждения обустроили 10 прогулочных площадок с теневыми навесами, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"Извещение об окончании строительства дошкольного образовательного учреждения, расположенного в поселке Отрадное городского округа Красногорск, поступило в Главгосстройнадзор Московской области от застройщика ООО "Отрада Девелопмент". Инспекторский состав отдела надзора за строительством №2 приступил к проведению итоговой проверки соответствия построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации", — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, итоговая проверка продлится до 12 сентября.

По данным пресс-службы, общая площадь двухэтажного детского сада составляет 4557 квадратных метров. Детский сад рассчитан на 200 мест, будет организовано 10 групп.

На территории обустроено 10 прогулочных площадок с теневыми навесами и две спортивных площадки. Застройщиком объекта выступает ООО "Отрада Девелопмент", генподрядчиком — ООО "Стройтехмонтаж". Плановый ввод объекта — в третьем квартале 2017 года.