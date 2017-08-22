В подмосковной Истре ввели в эксплуатацию новый газопровод

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новый газопровод по улицам Пушечная Гора и Володарского сдали в эксплуатацию в городском округе Истра в Подмосковье, его построили в рамках развития газификации в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

"Протяженность газопровода составляет 0,3 километра. Также до конца года в городском округе Истра будет построен газопровод-связка в поселке Снегири по улицам Западная, Железнодорожная, Калинина и Суворова", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в 2017 году по программе "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пунктах, где проживают свыше 32 тысяч человек.

"В настоящее время сданы в эксплуатацию 19 объектов программы. Основная часть объектов будет сдана в III и IV кварталах", — отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Ранее пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова сообщила, что за последние четыре года темпы газификации Московской области выросли в четыре раза.