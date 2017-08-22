В Подмосковье 80 тысяч человек поучаствуют в мероприятиях в честь Дня флага

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Свыше 150 праздничных мероприятий в честь Дня государственного флага России запланировали в Московской области, в них могут принять участие более 80 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Эльмиры Хаймурзиной.

"В Московской области пройдет более 150 праздничных мероприятий, посвященных Дню государственного флага. Самые крупные празднования состоятся в Красногорске, Подольске, Химках, Электростали и в селе Дединове городского округа Луховицы — на родине российского флага. По планам муниципальных образований, в праздновании примут участие более 80 тысяч человек", — говорится в пресс-релизе.

Хаймурзина подчеркнула, что массовые гуляния в День российского флага проходят в Дединове каждый год. В этот раз здесь состоятся ярмарка ремесел, тематические выставки и мастер-классы, театрализованное представление. Село считается родиной флага, так как в 1669 году на Дединовской верфи на первом русском военном корабле впервые был поднят российский триколор.

По данным пресс-службы, в других городах области также пройдут праздничные мероприятия. Так, в Подольске флаг площадью более 1 тысячи квадратных метров развернут в детских лагерях, а после — в городском центральном парке, где пройдет концерт патриотической песни и молодежный флешмоб.

Как отмечается в материале, в Электростали организуют праздничный концерт творческих коллективов, развлекательную программу для детей и подростков, будут работать интерактивные площадки, посвященные празднику. Во время молодежного флешмоба "#ЯРоссия" "Молодая гвардия Единой России" развернет флаг размером с трехэтажный дом.

День Государственного флага Российской Федерации — один из официальных праздников России. Установлен в 1994 году указом президента и отмечается 22 августа, не является выходным днем.