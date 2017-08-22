Подмосковный ансамбль стал дипломантом на этапе конкурса "Казачий круг"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Ансамбль народной песни "Крутояр" из подмосковного Павловского Посада стал дипломантом I степени на межрегиональном этапе Всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг", говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

"В Коломне прошел межрегиональный (войсковой) этап Всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг". В нем приняли участие художественные коллективы из 11 регионов России. Дипломантом I степени стал народный коллектив Ансамбль народной песни "Крутояр", который без малого 25 лет функционирует на базе МУК "Дворец культуры "Павлово-Покровский" городского округа Павловский Посад", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2018 году ансамбль народной песни "Крутояр" в качестве победителя выступит на заключительном гала-концерте лауреатов межрегиональных (войсковых) этапов Всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг" в Москве.

Как отмечается в материале, Всероссийский фольклорный конкурс "Казачий круг" проводится для сохранения, развития и популяризации самобытной казачьей музыкально-песенной, танцевальной, вокальной, инструментальной, празднично-обрядовой, семейно-бытовой культуры.

"В Подмосковье деятельность по развитию казачьей культуры ведется по трем направлениям: научно-исследовательская, культурно-просветительская культурно-досуговая и маркетинговая. В регионе состоялось 23 крупных мероприятия, которые популяризируют культуру казаков, еще 12 мероприятий планируется провести до конца года", — приводятся в материале слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

Она добавила, что в настоящее время на стадии создания находится проект "Казачий Православный духовный центр и народная дружина" (Солнечногорский район), который в 2017 году подан на соискание премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье". Второй год подряд в рамках господдержки некоммерческих организаций выделяется финансирование Станичному казачьему обществу Рузского городского округа имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора на поддержку творческого проекта "Открытый фестиваль казачьей культуры "Станица".