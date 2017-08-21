В Подмосковье продолжается закачка воды в системы обводнения торфяников

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Закачка дополнительных объемов воды в системы обводнения торфяников Московской области продолжается из-за жары, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В связи с жаркой погодой в системы обводнения торфяников Московской области закачиваются дополнительные объемы воды. Уровень воды в системах обводнения торфяников поддерживается на достаточном уровне для надежной профилактики пожаров", — сообщается в пресс-релизе.

Как указывается в нем, всего с начала пожароопасного периода 2017 года в гидротехнические сооружения систем обводнения торфяников региона закачано уже свыше 4,5 миллиона кубометров воды. Наибольший объем воды перекачан из природных водоемов в городских округах Шатура (свыше 1 миллиона кубических метров), Егорьевск (685 тысяч) и Луховицы (645 тысяч). За неделю с 14 по 20 августа, в связи с теплой погодой, в системы обводнения закачано свыше 600 тысяч м3 воды.

Сотрудники Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы ежедневно проводят мониторинг гидротехнических систем обводнения торфяников, проверяя их целостность и контролируя уровень воды, уточняется в документе.

В Московской области с 2010 года было обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников. Благодаря принятым мерам на протяжении последних лет на территории региона удается предотвращать возникновение масштабных торфяных пожаров.