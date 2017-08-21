В подмосковные центры здоровья первично обратились свыше 53 тысяч человек

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Центры здоровья Московской области с начала 2017 года приняли первично более 53 тысяч человек, обследования в данных центрах позволяют оценить состояние здоровья, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

Как уточняется в материале, в Московской области работают 34 центра здоровья для взрослых и детей.

"За семь месяцев 2017 года в центры здоровья Подмосковья первично обратились 53023 человека, в том числе 10657 детей", — сказала Забралова.

Она отметила, что в центры здоровья могут обращаться не только жители Подмосковья, но и любой российский гражданин при наличии полиса обязательного медицинского страхования. При стационарных центрах здоровья в Мытищах, Раменском, Ступине, Клину, Люберцах работают пять мобильных медицинских комплексов, в которых можно пройти те же обследования.

По данным пресс-службы, за семь месяцев 2017 года в Подмосковье с их помощью обследовано порядка 2,5 тысяч жителей сельской местности и работников предприятий.

"Обследование в подобных центрах позволяет оценить состояние здоровья. Тем, у кого были выявлены факторы риска развития болезней, может быть предложено прослушать курс занятий о профилактике различных болезней, правилах рационального питания. За семь месяцев 2017 года в Подмосковье в школах здоровья обучено порядка 40 тысяч человек", — заключается в сообщении.