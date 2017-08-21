В Ленинском районе Подмосковья построили школу на 600 мест

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Рабочие завершили строительство школы на 600 учащихся в поселке Володарского Ленинского района Подмосковья, объект готов ко вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"После завершения итоговой проверки, школе, расположенной в поселке Володарского Ленинского района, выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Школа готова к вводу в эксплуатацию.

Образовательное учреждение соответствует современным стандартам, рассчитано на 600 учащихся", — сказал руководитель Главгосстройнадзора региона Руслан Тагиев.

По данным пресс-службы, в здании площадью 11,5 тысяч квадратных метров оборудованы учебные классы, специализированные кабинеты и лаборатории, физкультурный и актовый зал, мастерские, помещения для размещения групп продленного дня, библиотека, медицинский блок, столовая и пищеблок. Заказчиком объекта является управление образования администрации Ленинского района.

Как отмечается в материале, на прилегающей территории обустроено футбольное поле, баскетбольная площадка, сектор для метания мяча и прыжков в длину, площадки для подвижных игр, зоны отдыха, выполнено озеленение.