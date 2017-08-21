В Орехово-Зуеве пройдет первый всероссийский фестиваль хмеля в сентябре

МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Первый в России фестиваль хмеля пройдет 2 сентября в Степановском краеведческом музее, сообщается на официальном портале Орехово-Зуевского района.

"Узнать все об этом растении, приобрести напитки, выпечку и даже косметику на основе хмеля, посмотреть уникальные экспонаты Степановского краеведческого музея можно будет на первом в России фестивале, посвященном культуре хмелеводства", — сообщается на официальном портале муниципалитета.

Министр культуры Московской области Оксана Косарева ранее отмечала рост интереса туристов к событийному и, в частности, гастрономическому туризму в регионе.

"В Подмосковье развиваются собственные региональные бренды: коломенская пастила, луховицкий огурец, зарайский квас, рузское молоко, дмитровские овощи, мурановские вафли. Именно поэтому у туристов пользуются популярностью гастрономические туры", — сказала министр на фестивале варенья, который проходил в родовой усадьбе поэта Федора Тютчева Мураново. По словам Косаревой, День варенья в Муранове вошел в топ-10 гастрономических фестивалей России 2017 года.