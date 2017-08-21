Около 800 тысяч подмосковных учеников сядут за парты 1 сентября

МОСКВА, 21авг — РИА Новости. Власти Московской области ожидают в 2017-2018 учебном году около 793 тысяч учеников в школах региона, из них 90 тысяч — первоклассники, сообщила министр образования региона Марина Захарова.

"В подмосковных школах в 2017-2018 учебном году будут учиться около 793 тысяч учеников, это на 36 тысяч больше, чем в предыдущем учебном году. Окончательно точное количество обучающихся станет известно после 1 сентября", — сказала в интервью официальному порталу правительства Московской области Захарова.

Она добавила, что в этом году за парты сядут 90 тысяч первоклассников.

Министр образования также подчеркнула, что к получению начального общего образования в школах Подмосковья допускаются дети, достигшие возраста 6,5 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

Зачисление детей в возрасте младше 6,5 лет возможно, но только на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

По словам Захаровой, больше всего школьников придут в школы городских округов Балашиха, Подольск, Люберцы, Мытищи, Красногорск, Королев, Химки, Домодедово, а также Одинцовского, Раменского, Щелковского, Сергиево-Посадского, Ногинского, Дмитровского, Пушкинского и Ленинского муниципальных районов.