В Подмосковье сократилось количество лесных пожаров

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Подмосковье потушили 60 лесных и торфяных пожаров с начала пожароопасного сезона, что в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, сообщил телеканалу "360" заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. Как уточнил Дмитрий Пестов, за аналогичный период 2016 года было зафиксировано 148 возгораний.

Снижение количества пожаров во многом произошло благодаря масштабной профилактической работе. Патрулирование лесов осуществляется пожарно-спасательными подразделениями, также специалисты совершают подворовые обходы, во время которых жителям рассказывают о недопущении пала травы и разведения огня на природе. В профилактических мероприятиях ежедневно задействовано более 1,3 тысячи человек.

В настоящий момент в Подмосковье установлен второй класс пожарной опасности. Масштабных возгораний нет, небольшие пожары устраняются оперативно.

Для обеспечения безопасности в Подмосковье в пожароопасный период сформирована объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений — более 92 тысяч человек и около 10 тысяч единиц спецтехники.