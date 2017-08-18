Четырнадцать генпланов городов Подмосковья еще не прошли публичные слушания

КРАСНОГОРСК (Московская область), 18 авг — РИА Новости. Четырнадцать генеральных планов городов и поселений Московской области еще не прошли публичные слушания, сообщил журналистам в пятницу начальник Главархитектуры Подмосковья Владислав Гордиенко.

"137 генеральных планов и 222 утвержденных правила застройки земельных участков примут в Подмосковье до конца этого года. Правила нужно утвердить безоговорочно, потому что при их отсутствии нельзя проводить формирование земельных участков под застройку, нельзя выдавать разрешение на строительство, нельзя менять утвержденные условия", — подчеркнул он.

Пока из 222 правил застройки, которые необходимо принять в Подмосковье, публичные слушания прошли по 192 документам.

"По остальным муниципальным образованиям объявлены даты публичных слушаний. К ноябрю мы должны отработать на комиссии все замечания и предложения. Ноябрь и декабрь 2017 года у нас запланированы на утверждение", — пояснил руководитель Главархитектуры Подмосковья.

Он добавил, что 14 генеральных планов также пройдут публичные слушания, их даты уже объявлены.