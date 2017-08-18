Власти Подмосковья стали реже выдавать отказы на строительство

КРАСНОГОРСК (Московская область), 18 авг — РИА Новости. Власти Подмосковья после запуска информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) стали реже отказывать в выдаче разрешений на строительство, сообщил журналистам начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко.

"За год нашей работы после введения информационной системы в июле 2016 года сроки ответа заказчику или проектировщику сократились до одного дня, а количество отказов из-за ошибок проектировщиков снизилось с 40 до 28%", — рассказал он.

Гордиенко напомнил, что система проверяет комплектность документов, прикрепленных к заявке на строительство, и корректность их составления.

"В случае некомплектности, документация возвращается заказчику или проектировщику с перечнем того, чего конкретно не хватает. Например, задания на проектирование или инженерных изысканий, тогда как раньше при отказе заказчику всего лишь сообщалось, что его документация не соответствует такому-то пункту Градостроительного кодекса", — отметил он.

Ранее Гордиенко сообщил, что в Московской области будет создана единая база типовых проектов зданий нежилого назначения, что позволит сократить сроки проектирования и снизить затраты на строительство.