В Подмосковье пройдет отбор промпредприятий на получение бюджетных субсидий

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Очередной отбор промышленных предприятий, которые получат субсидии из федерального бюджета, пройдет в сентябре, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Новая программа господдержки с мая 2017 года позволяет предприятиям, производящим геологоразведочное и контрольно-измерительное оборудование, оптоволокно, компрессоры для холодильного оборудования, башенные и гусеничные краны, строительные лифты, грузоподъемники и другие товары получить из федерального бюджета субсидию в размере до 50% затрат на производство пилотных партий продукции.

"Эта мера поддержки рассчитана на стимулирование именно новой продукции, которая ранее не производилась. У многих заводов лежат конструкторские технологические документации, не реализуемые и не превращаемые в конечную продукцию машиностроения из-за высоких рисков входа на рынки и больших затрат на подготовку производства. Благодаря новому механизму господдержки произойдет разделение затрат на производство этой продукции между государством и самим предприятием, что позволит производителям запустить новую продукцию на рынки", — прокомментировал законодательную новеллу заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, его слова цитируются в релизе.

Распределение субсидий проводится путем отбора федеральным министерством промышленности и торговли. В 2017 году будет проведено 3-4 отбора на право получения субсидии. Первый уже завершился, в конце августа закончится второй отбор, в сентябре ожидается третий. Извещение об отборах публикуются на официальном сайте Минпромторга, напоминается в документе.

Для разъяснения правил участия в отборе Мининвест Подмосковья провел рабочую встречу с представителями промышленных предприятий региона, в которой приняли участие более 100 человек. Начальник отдела инвестиционной деятельности и экономического анализа департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Егор Корнаухов рассказал участникам рабочей встречи, что субсидии предоставляются в размере не более 50% всех затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям, но не более 150 миллионов рублей за весь срок договора о субсидии. А в отдельных случаях (при производстве определенной продукции, установленной вышеуказанным постановлением) — не более 300 миллионов рублей, говорится в сообщении.

Компенсации подлежат затраты на сырье для производимой продукции, комплектующих для производства, оплату труда, логистику по доставке пилотной партии, НИОКР. Пилотная партия должна составлять не более 15 изделий стоимостью от 1 до 10 миллионов рублей, либо не более 10 изделий стоимостью от 10 до 25 миллионов рублей. Не подлежат компенсации затраты на таможенные пошлины, основные средства, аренду помещений, покупку автомобилей, станков. Обязательное требование — у организации, участвующей в конкурсном отборе, не может быть налоговых задолженностей на месяц, предшествующий подаче документов, заключается в материале.