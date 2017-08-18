Памятник князю Ивану Калите предложили установить в подмосковной Рузе

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. На территории Рузы в Московской области предложили установить памятник московскому князю Ивану Калите, который считается основоположником города, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

"Участники заседания рабочей группы по выявлению исторических названий улиц Рузы предложили администрации Рузского городского округа рассмотреть возможность установки в Рузе памятника Ивану Калите, которого считают основоположником Рузы", — отмечается в сообщении.

Заместитель главы администрации Рузского округа Олег Лобанов подтвердил, что предложение об установке памятника Ивану Калите прозвучало на заседании рабочей группы.

Ранее в Рузе был установлен памятник Мишке Карасю — герою сериала "Ликвидация". Кроме того, обсуждается возможность установки памятника Ивану Грозному.

"Не решен еще вопрос о судьбе памятника Ивану Грозному. Мы предложили этот вопрос обсудить на заседаниях Общественной палаты и совета депутатов округа в сентябре. Надеемся, точка будет поставлена", — сказал Лобанов.

Памятник Ивану Грозному планируют установить в подмосковной Рузе в рамках проекта "Руза — исторический город". Считается, что именно во времена правления Ивана Грозного Руза приобрела важное военное значение, ее земли были выделены в опричнину — удел с особой территорией, войском и аппаратом, доходы с которого поступали в государственную казну.

"Установка памятников, проведение всевозможных фестивалей — это один из методов развития туризма. Мы уделяем этому направлению большое внимание, что дает свои результаты — только в прошлом году наш округ посетили более 120 тысяч туристов", — рассказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.