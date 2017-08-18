Предприниматели Балашихи могут внести предложения по генплану до 25 августа

Дом на пересечении Парковой улицы и проспекта Ленина в подмосковной Балашихе. Архивное фото

Дом на пересечении Парковой улицы и проспекта Ленина в подмосковной Балашихе. Архивное фото

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Предприниматели подмосковной Балашихи могут внести свои предложения по генеральному плану города до 25 августа, говорится в сообщении администрации муниципалитета.

"До 25 августа мы принимаем предложения от предпринимателей по проекту внесения изменений в генеральный план. Это первый генплан, который принимается на территории городского округа Балашиха. Принимаемый генплан определит перспективы развития города до 2035 года", — приводятся в сообщении слова главы города Сергея Юрова.

Как уточняется в сообщении, в публичных слушаниях по генплану приняли участие более 50 представителей крупных предприятий города. Бизнесменов интересовали вопросы землепользования, определения границ территорий земельных участков, развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ранее публичные слушания по проекту генплана прошли в микрорайонах города, замечания, поступившие от жителей, будут собраны и переданы разработчикам проекта. Все внесенные в проект изменения будут представлены на расширенном заседании общественной палаты Балашихи, добавляется в пресс-релизе.