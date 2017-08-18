В Подмосковье уничтожили почти 300 боеприпасов времен ВОВ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Взрывотехники Московской области с начала текущего года уничтожили почти 300 найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны, чаще всего боеприпасы обнаруживали в Можайском, Волоколамском, Лотошинском и Солнечногорском районах, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

"С начала 2017 года взрывотехники "Мособлпожспас" обезвредили почти 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Подмосковья. Самые распространенные среди опасных находок — артиллерийские снаряды, авиабомбы, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны", — приводятся в материале слова Пестова.

По его словам, обычно боевые припасы обнаруживают при строительных, дорожных, дачных работах. Периодически снаряды находятся также в лесах.

Наибольшее количество выездов спасателей зафиксировано в районы, где в годы войны шли ожесточенные бои за Москву — Можайский, Волоколамский, Лотошинский, Солнечногорский, Клинский, а также в Рузский и Наро-Фоминский городские округа.

"В случае обнаружения боеприпаса необходимо незамедлительно сообщить о находке по единому номеру "112". Нельзя трогать и, тем более, пытаться самостоятельно обезвредить обнаруженное устройство. Также до приезда специалистов необходимо исключить доступ к опасному предмету людей, особенно детей и подростков", — отметил зампред.