Подмосковные магазины стали чаще нарушать правила продажи табачных изделий

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников на совещании с представителями торговли отметил нарушение сетевыми магазинами правил реализации табачных изделий. Как сказал министр, участились жалобы потребителей на сетевые магазины в связи с различными нарушениями при реализации табачной продукции. В то же время, как сетевые магазины стали чаще нарушать правила продажи табачных изделий, у небольших и частных торговых точек наблюдается, напротив, спад нарушений. Об этом сообщил телеканал "360".

"За период июнь — август у нас практически в ежедневном режиме поступают жалобы от жителей на то, что продавцы и кассиры в сетевых магазинах забывают закрывать специальные витрины с табачными изделиями при реализации сигарет, а также допускают другие нарушения. Раньше подобные ошибки допускались в небольших и несетевых форматах торговли", — рассказал Владимир Посаженников.

Также министр потребительского рынка и услуг отметил, что ведомство реагирует на каждую жалобу от жителей, большинство из них поступает на портал "Добродел".