В Подмосковье с начала года прошли диспансеризацию свыше 800 тысяч человек

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. 810 743 жителя Московской области обследовали с начала года, число прошедших диспансеризацию в области выросло на 112 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

По ее словам, 37% обследованных с начала года — здоровы, а 120 тысяч жителей области имеют риск развития хронических заболеваний.

"У 387,2 тысячи жителей, почти половины обследованных, выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медпомощи. В этом году в Подмосковье в результате диспансеризации впервые выявлено порядка 37,5 тысячи случаев болезней системы кровообращения, 3 тысячи случаев сахарного диабета, 1,7 тысячи случаев онкологических заболеваний", — рассказала Ольга Забралова.

Она также отметила Подольск, Люберцы, Щелковский район как лидеров по выполнению плана диспансеризации в текущем году.