В Подмосковье пройдут соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Как сообщил телеканал "360", в Волоколамском районе на автодроме Moscow Raceway состоятся международные соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам "Кубок губернатора Московской области". Гонки будут проходить в двух классах — "Супербайк" и "Суперспорт".

В рамках Кубка губернатора впервые будет организована гонка поддержки StudentsCup, ее участниками станут ученики лучших мотоциклетных школ страны. Также Кубок станет событием мирового масштаба в сфере инновационных технологий. На соревнованиях впервые в мире продемонстрируют летающий мотоцикл — ховербайк Scorpion 3. Ховербайк — это гибрид квадрокоптера и мотоцикла, но в отличие от коптеров, за которыми можно лишь наблюдать, ховербайк предназначен для полетов с пилотом. Помимо презентации, на Кубке представят экспозицию с разработками российских ученых инновационного центра "Сколково".

Зрителей соревнований ждет разнообразная развлекательная программа — тест-драйвы мотоциклов, соревнования по беговелам среди детей, детский обучающий городок, благотворительный забег "Бежим за инновациями" и велогонка на трековых велосипедах на 28 и 53 км.

Кубок губернатора проводится третий год подряд под эгидой FIM EUROPE (Международной мотоциклетной федерации Европы) при поддержке правительства Московской области. Соревнования будут проходить 1-2 сентября в Волоколамском районе на автодроме Moscow Raceway.