В Балашихе провели уникальную операцию по аутотрансплантации почки

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Впервые в Подмосковье проведена уникальная операция по аутотрансплантации почки, сообщает телеканал "360". Операцию сделали пациентке в балашихинском онкологическом центре.

Женщина 52 лет поступила в диспансер с серьезной опухолью почки. Вторая почка была поражена из-за недавно перенесенной болезни. Врачи решили не удалять пациентке орган, а провести сложнейшую операцию — аутотрансплантацию. Пораженную почку хирурги извлекли, удалили опухоль и подсадили ее на новое место — рядом со второй почкой.

На операции присутствовали четыре бригады — две врачебные и две анестезиологические. Как сообщил врач, проводивший операцию, подготовка к ней заняла три недели. Сама операция продлилась восемь с половиной часов, а в ее преддверии бригады медиков провели четыре репетиции, используя вместо почки тряпичную куклу.

"Эти операции не так сложны технически, как в плане организации. По сути, основная проблема — организовать слаженную работу нескольких служб", — отметил заведующий отделением абдоминальной хирургии Московского областного онкологического диспансера Роман Ищенко.

Проведенная операция по аутотрансплантации почки стала первой в Московской области. Ею заинтересовались в онкологическом центре Сидзуоке в Японии. В Москве таких операций на сегодняшний день сделано 11. Теперь в планах у балашихинского отделения выполнить еще несколько подобных вмешательств, а в дальнейшем планируется проводить более сложные операции — по аутотрансплантации печени.