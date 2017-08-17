В Мытищах подготовили к вводу в строй новый торгово-офисный центр

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Строительство нового торгово-офисного центра завершили в подмосковном городском округе Мытищи, здание готово к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации торгово-офисному центру, расположенному в поселке Вешки городского округа Мытищи. Торгово-офисный центр готов к вводу в эксплуатацию", — приводятся в материале слова руководителя Главгосстройнадзора региона Руслана Тагиева.

По данным пресс-службы, застройщиком объекта является ООО "КАСАР-ИНВЕСТ". Площадь двухэтажного здания составляет 4,9 тысячи квадратных метров.

Как отмечается в материале, в подвале здания обустроены помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, раздевалки, душевые, гардеробные, архив, технические помещения. На первом этаже разместятся магазины и предприятия сферы услуг, склад. На втором этаже — помещения предназначены для офисов.

В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан. Благоустройство территории отвечает современным стандартам, включая монтаж системы видеонаблюдения, обустройство парковочных мест.

По словам Тагиева, после ввода объекта в эксплуатацию будет создано 180 новых рабочих мест.