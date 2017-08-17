В подмосковном Одинцово с 18 по 20 августа пройдет ярмарка "Урожай-2017"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жители подмосковного города Одинцово с 18 по 20 августа смогут посетить ярмарку "Урожай-2017" на Привокзальной площади, режим работы — ежедневно с 9:00 до 19:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Как отмечается в материале, ярмарка на площадке крупнейшего областного рынка "Одинцовское подворье" пройдет со множеством креативных решений, а также грамотно продуманной культурно-развлекательной программой.

"Посетителям предложат бесплатную дегустацию блюд из вареной и печеной кукурузы, угощения травяным чаем с медом, ежедневную культурно-развлекательную программу, детскую анимацию, широкий ассортимент товаров по привлекательным ценам, а также подарки и суперпризы", — приводятся в сообщении слова главы Минпотребрынка региона Владимира Посаженникова.

По данным пресс-службы, посетителей ждут пряники ручной работы, голубика из Одинцовского района, белевская пастила, арбузы из Астрахани и дыни из Узбекистана, мед с подмосковных пасек и многое другое.