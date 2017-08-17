В подмосковных Люберцах построили новую газовую котельную

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В поселке Красково городского округа Люберцы завершили строительство современной газовой котельной, она будет снабжать теплом и горячей водой жилые дома и социальные учреждения, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

"Объекту выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации", — приводятся в сообщении слова начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева.

По данным пресс-службы, автоматизированная отдельно стоящая газовая водогрейная котельная мощностью 28 МВт возведена на территории комплексной жилой застройки, предназначена для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов и социальных учреждений жилого комплекса.

"Проект строительства разработан с учетом современных требований и технологий", — пояснил Тагиев.

Ранее пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова сообщила, что к 15 сентября, согласно распоряжению правительства Московской области, во всех муниципалитетах необходимо обеспечить готовность к отопительному периоду всех объектов коммунальной сферы, сформировать запасы топлива для котельных.