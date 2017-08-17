Женский чемпионат мира по хоккею впервые пройдет в подмосковном Дмитрове

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин до 18 лет пройдет в подмосковном Дмитрове в январе 2018 года, сообщается в пресс-релизе министерства физкультуры и спорта Московской области.

"С 6 по 13 января 2018 года в подмосковном Дмитрове впервые пройдет Женский молодежный чемпионат мира", — говорится в материале. В нем уточняется, что подобные соревнования пройдут в России впервые. Ранее местом проведения был выбран Нижний Новгород, однако позднее Международная Федерация хоккея на льду (IIHF) перенесла турнир в Дмитров. Турнир проводится ежегодно, за исключением годов проведения зимних Олимпийских игр.

В соревнованиях примут участие 8 женских команд. В группе А встретятся сборные России, Канады, США и Швеции. В группе B — представители Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии. Лидеры группы А сразу выйдут в полуфинал, а команды, расположившееся на 3 и 4 строчке турнирной таблицы, поспорят за выход в полуфинал с лидерами группы B, следует из документа.

"Подготовка к чемпионату уже идет, мы делаем все, чтобы турнир прошел на самом высоком уровне и порадовал участников и гостей", — цитируются в сообщении слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

Подмосковный Дмитров уже принимал Турниры четырех наций и Кубки европейских чемпионов. Также на арене ледового дворца базируется сильнейшая женская хоккейная команда России — "Торнадо", которая является девятикратным чемпионом России, а также двукратным чемпионом Женской хоккейной лиги, напоминается в документе.