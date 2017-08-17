На модернизацию водоснабжения Рошаля выделят более 86 миллионов рублей

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Более 86 миллионов рублей направят на модернизацию водоснабжения в подмосковном Рошале, к концу года все жители муниципалитета будут обеспечены качественной питьевой водой, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева реализуется программа "Чистая вода" по обеспечению жителей доброкачественной питьевой водой из централизованных источников. Особенное внимание уделяется тем муниципальным районам, где обеспеченность жителей чистой питьевой водой составляет менее 80%.

"Для модернизации систем водоснабжения в городском округе Рошаль будет направлено более 86 миллионов рублей. В частности, будет произведено строительство станций водоочистки на артезианских скважинах №12, 13, 14, 16 производительностью 3840 кубометров в сутки по улицам III Интернационала, Советской, Мира, Карла Либкнехта. В результате реализации мероприятий по программе "Чистая вода" в городе Рошаль будет улучшено водоснабжение более 19 тысяч человек, а в целом в районе к концу 2017 года число обеспеченных чистой питьевой водой составит 100%", — отмечается в сообщении.

В рамках губернаторской программы "Чистая вода" правительство Московской области в 2017 году планирует построить и модернизировать более 100 объектов водоснабжения, и увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, в целом по Московской области на 1,5 процентных пункта, до 93% на конец 2017 года, что в численном выражении составит более 200 тысяч человек.