Экологический паспорт Подмосковья будет готов в 2019 году

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Экологический паспорт Подмосковья будет готов в 2019 году, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природопользования Московской области.

"Полностью экопаспорт Московской области будет готов через 2 года. Работ над ним идет в рамках государственной программы "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2014-2018 годы, подпрограмма "Охрана окружающей среды", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что недавно экологи пополнили карту сведениями о стихийных свалках и полигонах ТБО на территории региона, полученными в ходе реализации проекта "Генеральная уборка".

На портале уже сейчас можно получить сведения об особо охраняемых природных территориях, запасах минерально-сырьевых ресурсов, климате 12 муниципалитетов области. Паспорт содержит данные об объектах негативного воздействия на окружающую среду, структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Продолжается работа над информационной базой по другим слоям экопаспорта: кадастровому делению и прочим.

До конца 2017 года будут готовы экопаспорта еще 16 муниципальных образований Московской области. Это Раменский, Пушкинский, Солнечногорский, Щелковский, Дмитровский, Истринский, Клинский, Люберецкий, Ногинский муниципальные районы и городские округа Павловский Посад, Рузский, Домодедово, Звенигород, Лобня, Лосино-Петровский, Подольск.

Работа над экопаспортами других территорий Подмосковья продолжится в 2018-2019 годах. В следующем году обработают данные 20 муниципалитетов, в 2019 — еще 20. В данный момент идет утверждение финансирования программы на 2018 год.