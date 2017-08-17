Горячая вода вернулась в дома подмосковного Подольска

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Работа всех котельных подмосковного Подольска возобновлена, в жилые дома поступает горячая вода, говорится в сообщении областной Госжилинспекции.

"На сегодняшний день все ранее отключенные котельные функционирует в штатном режиме. Коммунальная услуга "горячее водоснабжение" предоставляется жителям в полном объеме. За непредоставленную коммунальную услугу управляющим организациям предписано провести перерасчет", — уточняется в документе. На время проведения плановых профилактических работ приостановлена работа одной котельной.

В июне и июле в Госжилинспекцию поступали жалобы о том, что после плановых профилактических отключений горячая вода не вернулась в многоквартирные дома Подольска. С середины июля инспекторами территориального отдела ГЖИ проводились внеплановые проверки по вопросам отключения горячего водоснабжения.

В результате проверок в отношении 6 управляющих организаций (ООО "Центр ЖКУ", ООО "СпецКоммунПроект", ООО "Жилсервис", ООО "Жилсервис Плюс", ООО "ПИК-Комфорт", ООО "Эк-Текс") и их директоров возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. В том числе, ООО "Центр ЖКУ", ООО "СпецКоммунПроект", ООО "Жилсервис", ООО "Жилсервис Плюс" признаны виновными по суду. Им назначены штрафы на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Административные дела в отношении ООО "ПИК-Комфорт" и ООО "Эк-Текс" находятся на рассмотрении мировых судей. Им также грозят административные штрафы в размере 250 тысяч рублей. Продолжаются проверки в отношении еще 9 управляющих организаций.

Ранее сообщалось, что из-за задолженности управляющих компаний перед поставщиками газа, во многих микрорайонах и военных городках Подольска прекращена подача горячей воды.