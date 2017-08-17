В Подмосковье более 810 тысяч жителей прошли диспансеризацию

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Свыше 810 тысяч жителей Московской области с начала текущего года прошли диспансеризацию, всего в этом году проверить свое здоровье смогут 1,29 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"С начала 2017 года диспансеризацией охвачено 810,743 тысячи жителей Подмосковья, на 112 тысяч человек больше числа обследованных за аналогичный период 2016 года", — приводятся в материале слова Забраловой.

Она добавила, что в 2017 году в Подмосковье планируется охватить диспансеризацией 1,29 миллиона человек.

"Из прошедших диспансеризацию в 2017 году 37% обследованных признаны практически здоровыми, 120 тысяч человек имеют факторы риска развития хронических заболеваний. У 387,2 тысячи жителей, почти половины обследованных, выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медпомощи. В этом году в Подмосковье в результате диспансеризации впервые выявлено порядка 37,5 тысяч случаев болезней системы кровообращения, 3 тысячи случаев сахарного диабета, 1,7 тысячи случаев онкологических заболеваний", — сказала Забралова.

По данным пресс-службы, в 2017 году в подмосковных поликлиниках организованы 24 рабочие субботы — Единые дни диспансеризации, в ходе которых обследование прошли 76 тысяч жителей региона. Подольск, Щелковский район, Люберцы лидируют среди муниципальных образований региона по выполнению плана диспансеризации в 2017 году.