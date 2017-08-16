Более 100 площадок определили в Подмосковье для акции "Ночь кино"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Жителям Московской области 27 августа бесплатно покажут популярные отечественные фильмы в рамках акции "Ночь кино", для мероприятия определили более 100 площадок, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

"В День российского кино, 27 августа, состоится Всероссийская акция "Ночь кино", во время которой зрители бесплатно посмотрят популярные отечественные фильмы. Для проведения акции на территории Московской области будет задействовано более 100 площадок, многие из которых доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В числе этих площадок парки культуры и отдыха, кинотеатры, библиотеки, дома культуры, музеи", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отбор картин для показа в рамках "Ночи кино" второй год подряд проводился путем интернет-голосования. В нем участвовали 15 кинолент, из которых победили "Время первых", "Кухня. Последняя битва" и "28 панфиловцев". В детской программе победил анимационный фильм "Снежная королева-3: Огонь и лед".

Как отмечается в материале, помимо лидеров голосования, на подмосковных площадках будут показаны и другие популярные отечественные фильмы — "Три тополя на Плющихе", "Алые паруса", "Любовь и голуби", "Летят журавли", "В бой идут одни "старики", "Чародеи", "Вокзал для двоих", "Полосатый рейс", "Девчата", "Иван Васильевич меняет профессию" и другие.

"Следует отметить, что областная организация кинопоказа "Мособлкино" регулярно проводит работу по популяризации российского кино на территории Подмосковья", — приводятся в материале слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

Она добавила, что успехом у зрителей пользуются ставшие традиционными проекты "Российское кино — селу" и "Летний кинотеатр", в рамках которых помимо бесплатных кинопоказов проводятся тематические, фестивальные, концертные программы с участием отечественных артистов, встречи с кинематографистами. За 7 месяцев этого года состоялось более 400 мероприятий, которые посетилоболее 85 тысяч человек.