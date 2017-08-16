Пять усадеб в Москве передадут в льготную аренду в 2017-2018 годах

МОСКВА, 16 авг — РИА Недвижимость. Пять столичных усадеб выставят на аукцион по программе "Усадьбы Подмосковья" в 2017 и 2018 годах, сообщила журналистам на пресс-конференции в среду начальник управления распоряжения имуществом казны Московской области Елена Лоскутова.

По её словам, столичные усадьбы находятся в ведении областных властей, так как раньше территории, на которых они находятся, считались подмосковными территориями.

"В 2017 году на торги будут выставлены 3 усадьбы — "Любвино", "Соллогубов" и "Дача Мамонтовых", — сказала Лоскутова, уточнив, что усадьба "Любвино" в настоящее время уже выставлена на аукцион, прием заявок завершится 18 сентября.

Она добавила, что в 2018 году на аукцион по программе "Усадьбы Подмосковья" будут выставлены еще две столичные усадьбы — "Виноградово" и усадьба "Бергов".

"Что касается усадьбы "Виноградово", мы считаем, она имеет большой потенциал и легко найдет инвестора. Благодаря территориальному расположению, ее можно перепрофилировать под гостиницу или ресторан", — отметила Лоскутова.

Все объекты уже включены в программу "Усадьбы Подмосковья", по условиям которой усадьбы передаются инвесторам в аренду на 49 лет по рыночной ставке арендной платы с условием, что арендатор за свой счет проводит полный комплекс реставрационных работ в течение семи лет. После полной реставрации на объект устанавливается размер арендной платы в 1 рубль за 1 квадратный метр в год.